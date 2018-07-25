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До большинства не доходит: известный украинец указал на серьезную проблему жителей Донбасса
Всеукраинская премьера художественного фильма «Донбасс», отмеченного призом «За лучшую режиссуру» на Каннском кинофестивале, состоялась в рамках IХ Одесского международного кинофестиваля. «ФАКТЫ» пообщались с создателем картины Сергеем Лозницей.
По словам кинорежиссера, он «не задавался целью ставить диагноз» происходящему на Донбассе.
— Я просто предложил (вынес на суд зрителя) характеристику этой болезни. Как по мне, причина происходящего «там» — в столкновении между архаичным типом мышления и типом мышления, которое мы называем modernity, которого от нас требует современное индустриальное общество, — рассказал Лозница. — Архаичное мышление предполагает, что единственный способ существования — это тоталитарный режим, в котором человек вообще не имеет никакой цены, где человек есть средство, а не цель. Эта линия фронта проходит не только по границе между воюющими сторонами на территории Донецкой и Луганской областей. Эта линия фронта проходит через сознание многих людей. Судя по всему, до большинства это не доходит. Увы!
Этот фильм — своеобразный тест: где мы находимся, каково положение коллективного бессознательного, насколько мы готовы вести диалог на одном языке, который, замечу, очень непростой…
Интервью с Сергеем Лозницей читайте здесь.
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“ Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был. ”