До большинства не доходит: известный украинец указал на серьезную проблему жителей Донбасса

Общество

Всеукраинская премьера художественного фильма «Донбасс», отмеченного призом «За лучшую режиссуру» на Каннском кинофестивале, состоялась в рамках IХ Одесского международного кинофестиваля. «ФАКТЫ» пообщались с создателем картины Сергеем Лозницей.

По словам кинорежиссера, он «не задавался целью ставить диагноз» происходящему на Донбассе.

— Я просто предложил (вынес на суд зрителя) характеристику этой болезни. Как по мне, причина происходящего «там» — в столкновении между архаичным типом мышления и типом мышления, которое мы называем modernity, которого от нас требует современное индустриальное общество, — рассказал Лозница. — Архаичное мышление предполагает, что единственный способ существования — это тоталитарный режим, в котором человек вообще не имеет никакой цены, где человек есть средство, а не цель. Эта линия фронта проходит не только по границе между воюющими сторонами на территории Донецкой и Луганской областей. Эта линия фронта проходит через сознание многих людей. Судя по всему, до большинства это не доходит. Увы!

Этот фильм — своеобразный тест: где мы находимся, каково положение коллективного бессознательного, насколько мы готовы вести диалог на одном языке, который, замечу, очень непростой…