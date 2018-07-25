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Происшествия

Под Харьковом ветер снес крышу детсада, в которую вложили миллион гривен

19:11 25 июля 2018   156
харьков детсад
Инф. «ФАКТОВ»

В Люботине Харьковской области стихия полностью уничтожила результат капитального ремонта детсада. Сильный ветер снес на землю недавно отремонтированную крышу. На капитальный ремонт крыши бюджет выделил почти миллион гривен.

Последствия стихии в детском саду № 2 опубликовали в сообществе жителей Люботина в Facebook. Согласно официальным данным Люботинского горсовета, ремонт крыши обошелся в 986 тыс. гривен. Само здание — 1976 года постройки, крыша в доме ремонтировалась впервые. Как отмечают очевидцы, другие здания поблизости не пострадали.

садик

В момент ЧП в здании никого не было, потому обошлось без травмированных.

Напомним, ранее в Бердянске жителям удалось снять на видео мощный смерч.

Фото groups/liubotyn/facebook

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