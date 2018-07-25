История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 26 ИЮЛЯ - 1...

Ровно 60 лет назад в США было создано Нацагентство по аэронавтике и исследованию космического пространства

У истоков NASA стоял нацистский ученый-ракетчик, штурмбаннфюрер СС Вернер фон Браун. Именно он был главным конструктором баллистической ракеты на жидком топливе «Фау-2», применявшейся для обстрела городов Франции, Великобритании, Голландии и Бельгии.

26 июля 1708 г. Возле Белой Церкви по приказу Ивана Мазепы был казнен украинский полковник Василий Кочубей, обвиненный в доносе на гетмана.

26 июля 1928 г. Родился знаменитый американский кинорежиссер Стэнли Кубрик.

27 июля 1672 г. Гетман Петр Дорошенко разбил поляков около Четвертиновки.

28 июля 1858 г. Отпечатки пальцев впервые были использованы для идентификации.

30 июля 1768 г. Стартовала первая кругосветная экспедиция капитана Джеймса Кука.

30 июля 1948 г. В Ливерпуле начала работу первая радиолокационная станция — система для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также определения их дальности и геометрических параметров.

31 июля 1026 г. В Вышгороде освящен храм в честь князей Бориса и Глеба .

31 июля 1498 г. Христофор Колумб открыл Тринидад.

1 августа 1780 г. Швеция объявила о своем постоянном нейтралитете.

29 июля 1958 года по предложению президента США Эйзенхауэра было создано Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Главной задачей новой структуры было исследование проблемы перелетов внутри и вне атмосферы Земли. На тот момент организация включала 8 тысяч сотрудников и имела скромный бюджет в 100 миллионов долларов.

У истоков этой организации стоял нацистский ученый-ракетчик Второй мировой войны Вернер фон Браун. Именно он был главным конструктором баллистической ракеты на жидком топливе «Фау-2», применявшейся для обстрела городов Франции, Великобритании, Голландии и Бельгии. В апреле 1945 года вместе с несколькими своими сотрудниками фон Браун сдался американцам. 350 вагонов с оборудованием и компонентами ракет были доставлены морем в США. Штурмбаннфюрер СС фон Браун, его коллеги гауптштурмфюрер Рудольф и генерал-лейтенант вермахта Дорнбергер стали работать в научно-исследовательских центрах и конструкторских бюро Пентагона.

В Америке фон Браун, произведя модернизацию «Фау-2», сделал ракету «Редстоун» с атомной боеголовкой, модификация которой стала первой ступенью ракеты-носителя «Юпитер-С», которая в 1958 году вывела на орбиту сателлит «Эксплорер». После запуска первого американского спутника фон Браун получил гражданство США. Ему поручили работать над ракетой-носителем «Сатурн» для полетов на Луну.

С 1969 по 1972 годы американцы шесть раз высаживались на Луну, но из-за дороговизны США отказались не только от этого, но также от дальнейшей подготовки экспедиции на Марс, техническое обеспечение которой тоже было поручено фон Брауну, и от строительства долговременной орбитальной станции. Без настоящей работы ученый заскучал. Вскоре у него обнаружили рак, и в 1977 году он скончался в возрасте 65 лет. Уже после его смерти министерство юстиции США создало специальную следственную комиссию, которая занялась прошлым немецких конструкторов и техников. Всех немцев, начинавших карьеру в «третьем рейхе», уволили из NASA. Вполне возможно, что такая же участь постигла бы и Вернера фон Брауна.

В настоящее время американское космическое агентство обладает самым большим бюджетом среди всех аналогичных ведомств мира. На проведение исследований и проектов правительство США ежегодно выделяет NASA около

15 миллиардов долларов. Эти средства распределяются по разным направлениям: изучение Вселенной, взаимодействие Солнца и Земли, поиск внеземной жизни, исследования нашей планеты, включая воздействия на окружающую среду и их последствия, работы в области биологии и физики, разработка экономичных и надежных машин для воздушных и космических перелетов, подготовка астронавтов, человеко- и робото-технологии.

Уже сейчас в лабораториях NASA ведутся разработки сверхбыстрых систем передачи информации, основанных на лазерном луче. С их помощью станет возможным за считанные минуты передавать огромные массивы данных в пределах Солнечной системы. Разрабатываются новые виды двигателей и способов транспортировки грузов. Судя по всему, в ближайшем будущем состоится высадка людей на Марс, создание колонии на Луне.

NASA — это крупная сеть исследовательских лабораторий и аэрокосмических центров. Каждое отделение занимается своими задачами, а для обмена информацией они объединены между собой посредством нескольких внутренних сетей. Штаб-квартира NASA расположена в Вашингтоне.

Сооружение на мысе Канаверал, которое предназначено для окончательной сборки космических кораблей, настолько велико, что в нем существует собственный климат. Там формируются облака и даже накрапывает дождь. Если бы в здании не было одной из самых гигантских систем кондиционирования воздуха в мире, то влажный климат Флориды привел бы к постоянным дождям. Интересно также, что в здании 160 метров высотой всего один этаж, а высота дверей составляет 139 метров.

Мыс Канаверал во Флориде был выбран в качестве стартовой площадки, поскольку его близость к экватору означает, что в данном месте Земля имеет большую линейную скорость (вращение вокруг своей оси), чем любое другое место в США. Таким образом, если

NASA запускает свои ракеты в восточном направлении, сила вращения Земли придает им дополнительную скорость. Также желательно, чтобы возле стартовой площадки было малонаселенное место на случай аварии. Атлантический океан идеально подходит для этого.

Для подготовки астронавтов к нахождению в невесомости есть гидролаборатория. Там находится бассейн с водой, а внутри него макет международной космической станции. Астронавты могут отрабатывать навыки пребывания в невесомости.

Подготовила Светлана ВИШНЕВСКАЯ, «ФАКТЫ»