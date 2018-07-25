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Происшествия

Ливень в Киеве: аэропорт в Жулянах ушел под воду

19:50 25 июля 2018   533
аэропорт
Инф. «ФАКТОВ»

Сильный дождь в столице отразился на обстановке в международном аэропорту «Киев». Территория, прилегающая к терминалам «А» и «D», затоплена. Пассажирам, чтобы зайти в терминал, приходится преодолевать водную преграду. То же касается и автомобилей, заезжающих на парковку.

аэропорт

Из-за сильного дождя и града Киев стоит в многочасовых пробках. В правобережной части города пробки достигают 9 баллов. Пытаясь объехать стоявший участок, возле станции метро «Нивки» в ДТП попала маршрутка. На улице Курской в Соломенской районе водитель авто не справился с управлением на мокрой дороге и въехал в дерево.

карта

Сильный ветер повалил деревья во многих районах. Несмотря на призывы коммунальщиков не парковать автомобили под старыми липами и тополями, некоторые автомобилисты совет проигнорировали. Деревья упали на находившиеся рядом машины.

дерево

Напомним, ранее архитекторы озвучили советы городским властям, чтобы Киев не страдал от последствий стихии. Подробнее об этом в статье «Сильные ливни превращают улицы Киева в реки: что с этим делать».

Фото Дмитрий Власов/Facebook, dtp.kiev.ua/Facebook

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