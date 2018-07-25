- 21:43 В оккупированном Донецке в ДТП погиб российский офицер
- 21:36 «Динамо» и «Шахтер» начали чемпионат с побед
- 21:31 В Хельсинки Путин подарил Трампу футбольный мяч с микрочипом
- 20:57 В Великобритании возродят легендарную поп-группу
- 20:51 Советник мэра Киева: одной из причин ненадлежащей работы системы ливневых канализаций является аномальное количество осадков
- 20:36 Трагедия на кладбище: в оккупированной Горловке на мине подорвались дети
- 20:15 Порошенко учредил стипендию для узников Кремля
- 20:14 Раскаленные утюги и нож у горла ребенка: под Житомиром напали на семью фермера
- 19:50 Ливень в Киеве: аэропорт в Жулянах ушел под воду
- 19:11 Под Харьковом ветер снес крышу детсада, в которую вложили миллион гривен
Раскаленные утюги и нож у горла ребенка: под Житомиром напали на семью фермера
25 июля в три часа ночи четверо неизвестных напали на семью председателя фермерского хозяйства. При этом 63-летнюю женщину и ее невестку пытали раскаленными утюгами, а восьмилетней внучке грозили перерезать горло.
«В дом к фермеру четверо неизвестных проникли через окно, -- рассказала „ФАКТАМ“ пресс-офицер полиции Житомирщины Алла Ващенко. — В это время у председателя фермерского хозяйства гостили дочь с зятем и их две дочки, одной из которых восемь, а другой 19 лет. Преступники связали своих жертв и пытали их раскаленными утюгами. В ход шли также ножи. Требовали деньги. Но нашли всего около тысячи долларов и золотые украшения».
Читайте также: В Павлограде школьник зверски расправился с целой семьей (фото)
Как удалось выяснить «ФАКТАМ», потерпевшая фермер — теща бывшего главы Бердичевского райсовета. Преступники, судя по всему, тщательно готовились к нападению. Они замазали грязью камеры видеонаблюдения и нейтрализовали собаку.
Как рассказали «ФАКТАМ» друзья потерпевшей, бандиты, зайдя в дом, включили сразу три утюга. Связав всех членов семьи, начали мучить. Причем пытали в основном женщин. Жгли утюгом руки, спину, грудь. Потом грозили перерезать горло восьмилетнему ребенку, Говорили они с кавказским акцентом.
Когда бандиты ушли, теща бывшего председателя райсовета с помощью зажигалки смогла пережечь веревку, после чего освободила остальных. Преступников пока не нашли.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Черниговской области бандиты пытали семью священника.
влажность:
давление:
ветер:
“ Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!”