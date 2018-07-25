Происшествия

Раскаленные утюги и нож у горла ребенка: под Житомиром напали на семью фермера

25 июля в три часа ночи четверо неизвестных напали на семью председателя фермерского хозяйства. При этом 63-летнюю женщину и ее невестку пытали раскаленными утюгами, а восьмилетней внучке грозили перерезать горло.

«В дом к фермеру четверо неизвестных проникли через окно, -- рассказала „ФАКТАМ“ пресс-офицер полиции Житомирщины Алла Ващенко. — В это время у председателя фермерского хозяйства гостили дочь с зятем и их две дочки, одной из которых восемь, а другой 19 лет. Преступники связали своих жертв и пытали их раскаленными утюгами. В ход шли также ножи. Требовали деньги. Но нашли всего около тысячи долларов и золотые украшения».

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Как удалось выяснить «ФАКТАМ», потерпевшая фермер — теща бывшего главы Бердичевского райсовета. Преступники, судя по всему, тщательно готовились к нападению. Они замазали грязью камеры видеонаблюдения и нейтрализовали собаку.

Как рассказали «ФАКТАМ» друзья потерпевшей, бандиты, зайдя в дом, включили сразу три утюга. Связав всех членов семьи, начали мучить. Причем пытали в основном женщин. Жгли утюгом руки, спину, грудь. Потом грозили перерезать горло восьмилетнему ребенку, Говорили они с кавказским акцентом.

Когда бандиты ушли, теща бывшего председателя райсовета с помощью зажигалки смогла пережечь веревку, после чего освободила остальных. Преступников пока не нашли.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Черниговской области бандиты пытали семью священника.