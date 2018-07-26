Прямая линия

Самый важный период формирования зрения — с первых недель после появления ребенка на свет и до трех-четырех лет. Врачи призывают родителей внимательно присматриваться к малышу, чтобы не пропустить врожденные аномалии зрения, приводящие к слабовидению и даже слепоте. Их надо выявить и пролечить как можно раньше, тогда в дальнейшем ребенок будет хорошо видеть. Какие заболевания глаз у младенца могут заподозрить сами родители? Почему «взрослые» глазные болезни — катаракта и глаукома — встречаются у детей? Что такое ретинопатия новорожденных? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил заведующий Украинским медицинским центром детской офтальмологии и микрохирургии глаза Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», эксперт Минздрава Украины по вопросам детской офтальмологии кандидат медицинских наук Юрий Баринов.

«У недоношенного малыша, весящего меньше двух с половиной килограммов, может пострадать сетчатка»

*— Здравствуйте, Юрий Викторович! Вас беспокоит Марина Юрьевна из Киева. У меня два месяца назад появился долгожданный внук. У дочки в детстве были проблемы со зрением, и она посещала кабинет охраны зрения в поликлинике. Как не пропустить глазные болезни у малыша?

— Если вы или родители заметили блуждающий взор, который не фиксируется на предмете, слабую реакцию зрачков на свет или ее отсутствие, нужно насторожиться и обратиться к специалисту. Большое подспорье для врача — фотографии малыша, сделанные со вспышкой в темной комнате. Если цвет глазок отличается от привычного красно-розового, врач, рассмотрев снимок, может заподозрить катаракту, аномалию рефракции, сильную врожденную близорукость или дальнозоркость.

Фотография покажет и воспалительные заболевания глаз, вызванные инфекцией, поможет выявить врожденную и приобретенную глаукому. Роговица здорового глаза прозрачная (на фото есть розовый рефлекс), а при глаукоме — отечная и непонятного цвета, элементы радужки размыты.

— Как часто нужно фотографировать ребенка?

— На первом году жизни чем чаще, тем лучше. Затем хотя бы раз в год, пока ребенок не вырастет. Дело минутное, но крайне важное. Фотографии, на которых один зрачок красный, второй — зеленоватый, могут указать на такое коварное заболевание, как злокачественная опухоль сетчатки — ретинобластома. Выявив заболевание вовремя, мы можем его пролечить, сохранив глаз. Однако в запущенных случаях приходится бороться уже за жизнь ребенка.

*— Оксана Игоревна из Житомира. Внук родился семимесячным, весил два килограмма 300 граммов. Выхаживали его в «инкубаторе». Когда выписали домой, то сказали наблюдаться у детского офтальмолога. Зачем?

— Чтобы вовремя обнаружить признаки ретинопатии — нарушения развития сетчатки. У детей, рожденных раньше срока, на сетчатке не успевает прорасти часть сосудов, что может привести к ее отслойке. Если у недоношенного малыша заподозрили ретинопатию, то его раз в две недели должен осматривать специалист, а при первой стадии — раз в неделю. В случае, когда признаки заболевания нарастают, ребенка направляют в специализированный центр. Без помощи специалистов малышу грозит слепота.

Из 25—28 тысяч деток, которые ежегодно рождаются в Украине раньше срока, пять-шесть тысяч попадают в группу риска по развитию ретинопатии недоношенных. Обычно это младенцы весом меньше двух с половиной килограммов. Если упустить такого ребенка из виду и вовремя не оказать помощь, то за год у нас прибавится 300 слепых детей. Со временем это приведет к эпидемии слепоты.

— Внук был под наблюдением очень хороших специалистов.

— Это главное. Уже доказано, что ретинопатия возникает из-за неправильного выхаживания младенцев. В Германии, например, в каждом неонатальном центре медсестра раз в неделю фотографирует глазки у всех новорожденных. Снимки стекаются в базовый центр, где их рассматривают специалисты, формируя группы риска.

Все процедуры для этих деток, включая насыщение организма кислородом, строго контролируются. Если насыщать полностью, на 100 процентов, то сосуды сетчатки испытывают стресс, возникает угроза отслойки сетчатки. В Германии, в отличие от Украины, практически нет случаев ретинопатии новорожденных. Там хорошо понимают: проще не допустить пожар, чем бороться с огнем. Еще лет десять назад мы с единомышленниками предлагали внедрить немецкий опыт у нас, но…

О каких заболеваниях расскажет фотография Врожденная катаракта.

Глаукома.

Воспаление, вызванное инфекцией.

Аномалии рефракции.

Сильная близорукость или дальнозоркость.

Злокачественная опухоль глаза (ретино­бластома).

«Причиной врожденной катаракты может быть перенесенная беременной женщиной краснуха»

*— Светлана из Днепра. У племянника, которому позавчера было два месяца, педиатр заподозрила катаракту, направила к детскому окулисту, где диагноз подтвердили. Откуда взялась врожденная катаракта у такого крохи?

— Известно, что у взрослых людей хрусталик с возрастом мутнеет — развивается катаракта. А детскую катаракту мы называем осложненной — из-за причин, вызвавших ее появление. Это могут быть наследственная предрасположенность, инфекционные заболевания женщины во время беременности, например краснуха. Вообще, вовремя не выявленные заболевания — токсоплазмоз, токсокароз, герпес и другие, входящие в группу TORCH-инфекций, очень опасны для плода. Раньше беременных женщин обязательно проверяли на эти инфекции.

Также существует около трех тысяч генетических синдромов, симптомом которых является катаракта. Опасно для беременной, особенно на первых неделях, пребывание в зоне высокой радиации или в местах, где повышено поле электромагнитного излучения. Но нередко бывают случаи идиопатической катаракты, то есть возникшей по неустановленной причине.

*— Вас беспокоит Татьяна Ивановна из Харькова. Интересует, меняют ли детям до года помутневший хрусталик?

— В нашем центре мы меняем хрусталик деткам, которым исполнилось всего четыре-пять месяцев. Если сделать операцию раньше, то можно спровоцировать развитие глаукомы: искусственный хрусталик перекроет пути оттока внутриглазной жидкости.

— Просто некоторые врачи считают, что лучше подождать, пока глаз вырастет…

— Есть такое мнение. Но я считаю, что ранняя операция вполне оправдана. Хрусталик находится в своеобразной сумочке — капсульном мешке. Врач удаляет катаракту и через маленькое отверстие устанавливает новый хрусталик. Если только убрать катаракту, то стенки капсулы быстро слипаются и срастаются так, что потом разъединить их невозможно. Поэтому в будущем придется ставить хрусталик на капсулу, а это не физиологично: раздражается радужка, слущивается пигментный эпителий.

Кроме этого, маме придется с момента удаления хрусталика и до четырех-пяти лет каждое утро ставить, а вечером снимать ребенку контактную линзу. Очки не годятся, ведь они не исправляют разницу в 20 диоптрий между глазами. Важно и то, что стоимость хрусталика и контактных линз (а они нужны, напомню, в течение пяти лет!) очень отличается.

Наконец, ребенок, носящий линзу, особенно мальчик, не может нырять, играть в футбол. Попадание в глаз инфекции чревато кератитом, воспалением и другими неприятностями. Мама должна следить, чтобы ребенок не тер себе глаза. Когда малыш простужается и у него повышается температура, возникают кашель, насморк, линзу носить нельзя.

Причины врожденной катаракты Наследственная предрасположенность.

Генетические заболевания.

Инфекции матери во время беременности.

Воздействие радиации или повышенный уровень электромагнитных излучений.

«При глаукоме детям нужна экстренная операция»

*— Прямая линия? Это Евгения из города Кропивницкий. Как лечится глаукома у детей?

— Только экстренной операцией. При подозрении на глаукому мы назначаем капли, снижающие внутриглазное давление, и сразу сообщаем родителям, какие анализы нужно сдать ребенку. Когда они подписывают согласие на операцию, мы проводим окончательную диагностику и берем ребенка в операционную.

Ждать опасно. Это взрослые могут бороться с глаукомой годами, закапывая глаза, чтобы снизить внутриглазное давление. У детей глаукома очень быстро и угрожающе осложняется: увеличивается глазное яблоко, мутнеет роговица, вследствие чего развивается слепота.

— Как измерить внутриглазное давление маленькому ребенку?

— Мы делаем это под наркозом. Диагноз подтверждается, если внутриглазное давление выше нормы, есть слезотечение, помутнение роговицы, светобоязнь.

*— Вас беспокоит Мария из Яготина Киевской области. У меня трое внуков: двое школьники, а младший ходит в детский сад. Все дети очень много времени проводят с мобильным телефоном и планшетом. Как уберечь зрение внуков?

— Когда ребенок (да и взрослый) заинтересованно смотрит на экран, он реже моргает — до 10—15 раз в минуту, а в норме нужно 20—30 раз. Поэтому слезная пленка разрушается и не может защищать роговицу от внешнего воздействия (газов, пыли, агрессивных и химических веществ). Сухая роговица — входные ворота и для инфекции: бактерий, вирусов.

Взрослому, вынужденному подолгу работать за компьютером, можно посоветовать чаще моргать, использовать препараты искусственной слезы, чтобы увлажнить и защитить глаза. Действуют капли четыре-пять часов. А детям, особенно маленьким, сложно закапывать глазки. Что делать? Запрещать пользоваться гаджетами не стоит, ведь технический прогресс остановить невозможно. Советую ограничивать время, которое ребенок проводит за компьютером: 15—20 минут поиграл или позанимался, а затем — столько же отдохнул. За это время слезная пленка на роговице восстановится.

Следить за временем нужно еще и потому, что тесная «дружба» с компьютером перегружает психику ребенка. Один сидит перед монитором два-три часа, и остается спокойным, контактным. Другой через 10—15 минут становится раздражительным, агрессивным, перестает воспринимать реальность, погрузившись в виртуальный мир. Со временем это чревато серьезными психологическими травмами.

Чтобы глаза меньше уставали, полезно играть в настольный теннис. Нет возможности — наклейте на окно метку и попросите ребенка время от времени смотреть на нее, а затем переводить взгляд вдаль. В Интернете есть много упражнений, полезных для зрения, — разучите их с детьми.

*— «ФАКТЫ»? Тамила, киевлянка. У дочери, которой 16 лет, года четыре назад обнаружили близорукость, выписали очки. Врач сказал, что если внезапно ухудшится или изменится зрение, нужно показаться специалисту. Это необходимо?

— Главная угроза близорукости — отслойка сетчатки. К ней может привести любая травма, чрезмерное физическое напряжение, перепад давления. Нередко сетчатка страдает у близоруких рожениц. Поэтому если вдруг ухудшилась острота зрения, перед глазами появились плавающие «мушки», пелена, пропало боковое зрение, нужно как можно быстрее обратиться к офтальмологу, чтобы он сделал лазерную коагуляцию сетчатки — «приварил» ее лазером. Мы это тоже делаем в нашем центре детской офтальмологии и микрохирургии глаза больницы «Охматдет». Запишите телефон (044) 236−24−63.

— Почему при близорукости происходит отслойка сетчатки?

— В норме длина глаза около 22 миллиметров, а у близоруких детей — 24—26 миллиметров (мне приходилось видеть даже 33-миллиметровый глаз). Каждый дополнительный миллиметр добавляет три диоптрии. Наружная оболочка глаза (склера) эластичная и сильно растягивается вместе с глазом. А вот сетчатка, которая лежит на глазном дне изнутри, расползается, как мокрая бумажная салфетка. Возникают щели и трещины, куда может зайти внутриглазная жидкость, спровоцировав отслойку сетчатки.

Легкая гимнастика для глаз Несколько раз крепко зажмурьтесь и широко откройте глаза.

Нарисуйте глазами круг, квадрат, треугольник, цифры от одного до десяти.

Вращайте глазами по кругу — по часовой стрелке и против нее.

Переведите взгляд с точки на оконном стекле на предмет вдали за окном. Пов­торите несколько раз.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»