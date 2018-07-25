- 21:43 В оккупированном Донецке в ДТП погиб российский офицер
- 21:36 «Динамо» и «Шахтер» начали чемпионат с побед
- 21:31 В Хельсинки Путин подарил Трампу футбольный мяч с микрочипом
- 20:57 В Великобритании возродят легендарную поп-группу
- 20:51 Советник мэра Киева: одной из причин ненадлежащей работы системы ливневых канализаций является аномальное количество осадков
- 20:36 Трагедия на кладбище: в оккупированной Горловке на мине подорвались дети
- 20:15 Порошенко учредил стипендию для узников Кремля
- 20:14 Раскаленные утюги и нож у горла ребенка: под Житомиром напали на семью фермера
- 19:50 Ливень в Киеве: аэропорт в Жулянах ушел под воду
- 19:11 Под Харьковом ветер снес крышу детсада, в которую вложили миллион гривен
Трагедия на кладбище: в оккупированной Горловке на мине подорвались дети
Двое детей погибли, подорвавшись на мине на кладбище в поселке им. Мичурина на окраине оккупированного города Горловка Донецкой области. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил так называемый мэр Горловки Иван Приходько. Возраст детей не называется.
Известно, что кладбище закрыто для посещений. Еще весной, накануне поминальных дней, на сайтах оккупационной администрации города предупреждали о том, что кладбище за шахтой им. Изотова еще не разминировано.
Отметим, в комментариях к сообщению о трагедии пользователи рассказали, что 24 июля на входе в одну из школ в оккупированном Донецке была обнаружена противопехотная мина: «В Донецке — вовремя заметили, вызвали саперов, никто не пострадал. А в Горловке — не успели, дети нашли ее первыми», — отмечается в комментарии.
А сегодня в поле возле села Гранитное Донецкой области, подконтрольного украинской власти, на взрывоопасный предмет наехал трактор. 47-летний тракторист госпитализирован с осколочными ранениями ног, сообщили в Волновахском отделе полиции.
Ранее «ФАКТЫ» информировали о том, что 22 июля в прифронтовой Марьинке в результате взрыва во дворе частного дома осколочные ранения получили двое местных жителей.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”