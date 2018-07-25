Трагедия на кладбище: в оккупированной Горловке на мине подорвались дети

Происшествия

Двое детей погибли, подорвавшись на мине на кладбище в поселке им. Мичурина на окраине оккупированного города Горловка Донецкой области. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил так называемый мэр Горловки Иван Приходько. Возраст детей не называется.

Известно, что кладбище закрыто для посещений. Еще весной, накануне поминальных дней, на сайтах оккупационной администрации города предупреждали о том, что кладбище за шахтой им. Изотова еще не разминировано.

Отметим, в комментариях к сообщению о трагедии пользователи рассказали, что 24 июля на входе в одну из школ в оккупированном Донецке была обнаружена противопехотная мина: «В Донецке — вовремя заметили, вызвали саперов, никто не пострадал. А в Горловке — не успели, дети нашли ее первыми», — отмечается в комментарии.

А сегодня в поле возле села Гранитное Донецкой области, подконтрольного украинской власти, на взрывоопасный предмет наехал трактор. 47-летний тракторист госпитализирован с осколочными ранениями ног, сообщили в Волновахском отделе полиции.

Ранее «ФАКТЫ» информировали о том, что 22 июля в прифронтовой Марьинке в результате взрыва во дворе частного дома осколочные ранения получили двое местных жителей.