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В Хельсинки Путин подарил Трампу футбольный мяч с микрочипом

21:31 25 июля 2018   244
Владимир Путин дарит Дональду Трампу мяч
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 25 июля, агентство Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин на саммите в Хельсинки подарил президенту США Дональду Трампу не совсем обычный футбольный мяч. Ранее сообщалось, что 16 июля Путин преподнес Трампу мяч с черно-красными пятнами фирмы Adidas.

Такие мячи использовались в плей-офф чемпионата мира по футболу в России. Согласно пресс-релизу на сайте Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), все эти мячи оснащены NFC-чипом.Устройство поддерживает технологию NFC (обеспечивает возможность обмена данными на расстоянии около 10 сантиметров) и позволяет получить доступ к эксклюзивному контенту Adidas — информации о продукте, видеороликам с участием футболистов, соревнованиям и другим материалам. Таким образом чип используется компанией в маркетинговых целях.

Однако нет никаких данных о том, насколько подобные чипы защищены от взлома. Неясно также, могли ли заменить чип.

Adidasэту информацию пока не комментирует. В Белом доме заявили, что мяч, как и любые другие подарки президенту, был проверен на предмет безопасности.

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