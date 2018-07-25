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«Динамо» и «Шахтер» начали чемпионат с побед (видео)
В среду, 25 июля, свои дебютные матчи в нынешнем сезоне чемпионата Украины провели киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер», которые в прошлую субботу встречались между собой в поединке за Суперкубок Украины.
Чемпионат Украины. 1-й тур
«Десна» — «Шахтер» — 0:2
Голы: Мораэс (31), Марлос (55).
«Динамо» — «Ворскла» — 1:0
Гол: Даллку (34, в свои ворота).
Киевляне в приподнятом настроении после завоевания первого трофея при Александре Хацкевиче принимали на своем поле полтавскую «Ворсклу». Матч, проходивший при пустых трибунах из-за дисквалификации, наложенной на «Динамо», завершился минимальной победой «бело-синих» из-за ошибки голкипера полтавчан Богдана Шуста, итогом которой стал гол в свои ворота в исполнении Ардина Даллку.
Донецкий же клуб поехал в гости к новичку Премьер-лиги — черниговской «Десне». Класс чемпиона в итоге оказался выше, который забил дважды и сумел сохранить свои ворота «сухими», хотя у хозяев было немало шансов для того, чтобы не только отквитать один мяч, но и сравнять счет. Отмечу, что дебютным голом в официальном матче за новую команду отличился Жуниор Мораэс.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стартовал 28-й чемпионат Украины по футболу.
Фото ФК «Динамо» (Киев)
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