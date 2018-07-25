«Динамо» и «Шахтер» начали чемпионат с побед (видео)

Спорт

В среду, 25 июля, свои дебютные матчи в нынешнем сезоне чемпионата Украины провели киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер», которые в прошлую субботу встречались между собой в поединке за Суперкубок Украины.

Чемпионат Украины. 1-й тур

«Десна» — «Шахтер» — 0:2

Голы: Мораэс (31), Марлос (55).

«Динамо» — «Ворскла» — 1:0

Гол: Даллку (34, в свои ворота).

Киевляне в приподнятом настроении после завоевания первого трофея при Александре Хацкевиче принимали на своем поле полтавскую «Ворсклу». Матч, проходивший при пустых трибунах из-за дисквалификации, наложенной на «Динамо», завершился минимальной победой «бело-синих» из-за ошибки голкипера полтавчан Богдана Шуста, итогом которой стал гол в свои ворота в исполнении Ардина Даллку.

Донецкий же клуб поехал в гости к новичку Премьер-лиги — черниговской «Десне». Класс чемпиона в итоге оказался выше, который забил дважды и сумел сохранить свои ворота «сухими», хотя у хозяев было немало шансов для того, чтобы не только отквитать один мяч, но и сравнять счет. Отмечу, что дебютным голом в официальном матче за новую команду отличился Жуниор Мораэс.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стартовал 28-й чемпионат Украины по футболу.

Фото ФК «Динамо» (Киев)