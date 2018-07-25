В оккупированном Донецке в ДТП погиб российский офицер

Происшествия

Офицер ВСУ Виктория Руденко сообщила в соцсетях, что авария случилась 25 июля.

Ссылаясь на информацию, полученную от местных патриотов, она написала в Facebook, что россиянин ехал на «отжатом» «Тахо» (видимо, речь о «Шевроле Тахо»). Его автомобиль столкнулся с БТР, которым управляли местные «ополченцы». Россиянин получил травмы, несовместимые с жизнью. А виновников аварии «упаковали „эмэгбэшники“ и увезли в неизвестном направлении». «Думаю, их уже никто не увидит», — предположила Руденко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированной Горловке на мине подорвались дети.