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Происшествия

В оккупированном Донецке в ДТП погиб российский офицер

21:43 25 июля 2018   610
ДТП в Донецке
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Офицер ВСУ Виктория Руденко сообщила в соцсетях, что авария случилась 25 июля.

Ссылаясь на информацию, полученную от местных патриотов, она написала в Facebook, что россиянин ехал на «отжатом» «Тахо» (видимо, речь о «Шевроле Тахо»). Его автомобиль столкнулся с БТР, которым управляли местные «ополченцы». Россиянин получил травмы, несовместимые с жизнью. А виновников аварии «упаковали „эмэгбэшники“ и увезли в неизвестном направлении». «Думаю, их уже никто не увидит», — предположила Руденко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированной Горловке на мине подорвались дети.

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