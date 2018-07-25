Ученые обнаружили на Марсе озеро с водой

Наука и технологии

В среду, 25 июля, европейские ученые объявили, что впервые обнаружили свидетельства наличия на Марсе воды в жидком состоянии. Радар Marsis, установленный на межпланетной станции «Марс-экспресс» (на фото в заголовке), нашел у южного полюса планеты озеро диаметром около 20 км. Оно скрыто под толстой ледяной шапкой.

Это доказывает предположения, что на Марсе существует постоянный жидкий водный резервуар.

Ранее марсоход НАСА Curiosity обнаружил на поверхности планеты лишь высохшие озера. Это находка позволила доказать, что в прошлом вода на Марсе была. Однако с тех пор температура на планете значительно понизилась из-за очень разреженной атмосферы. И большая часть воды превратилась в лед.

О сенсационной находке журналистам рассказал профессор Итальянского национального института астрофизики Роберто Оросеи. Он сообщил, что радар не смог измерить толщину водяного слоя, однако ученые полагают, что она никак не меньше метра.

«Это позволяет классифицировать его как самостоятельный водный резервуар. Это озеро, а не просто заполненное талой водой пространство между льдом и горной породой, какие иногда можно найти и под ледниками на Земле», — подчеркнул Оросеи.

«Мы давно знаем, что поверхность Марса непригодна для жизни — в том виде, в каком мы ее знаем. Поэтому, в поисках жизни мы переключились на верхние слои грунта», — объяснил профессор Открытого университета Маниш Патель. «Там можно найти достаточную защиту от вредного излучения, а давление и температура поднимаются до более приемлемого уровня. Именно в таких условиях может существовать в жидком состоянии вода, составляющая основу жизни», — добавил он.

Однако Патель тут же подчеркнул: «Мы не приблизились к обнаружению жизни на Марсе как таковой. Но это открытие указывает нам, где именно ее искать на Марсе. Это как карта сокровищ — только в данном случае крестов на ней может оказаться немало».

Теперь ученые мечтают о том, чтобы отправить на Марс робота, способного пробурить полуторакилометровую скважину в толще льда. В настоящий момент таких технологий попросту нет. Но только скважина позволит наглядно доказать, что озеро с водой на Марсе существует и есть ли в нем жизнь.