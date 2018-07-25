Евросуд дал совет голодающему Сенцову

Украина

Европейский суд по правам человека обнародовал заявление относительно украинского режиссера Олега Сенцова, 73-й день голодающего в российской колонии и обратившегося в суд за защитой. 25 июля суд решил, что голодовка — «неизбежный риск непоправимого вреда», а потому Сенцову было предложено прекратить голодать.

Также суд рекомендовал политзаключенному «принять любое предложенное спасительное лечение».

Ранее, напомним, Сенцов передавал «большой привет» Евросуду по правам человека. Дело Сенцова хоть и было признано судом приоритетным, но уже несколько лет ожидает рассмотрения.

Как сообщали «ФАКТЫ», более 50 известных деятелей культуры и общественных деятелей отправили Сенцову письмо с просьбой прекратить голодовку.