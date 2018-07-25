Трамп неожиданно отложил встречу с Путиным

Мир

В среду, 25 июля, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп принял решение отложить встречу с Владимиром Путиным до 2019 года. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президента России пригласили посетить Белый дом осенью нынешнего года.

«Президент Трамп полагает, что следующую двустороннюю встречу с президентом Путиным следует провести только после завершения „охоты на ведьм“. И мы договорились, что она пройдет в следующем году», — сказал Болтон.

Напомним, что Трамп и его советники называют «охотой на ведьм» расследование, проводимое командой специального прокурора Роберта Мюллера относительно вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Примечательно, что Мюллер никогда не называл сроки завершения расследования. Похожие расследования в прошлом порой длились годами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на встрече в Хельсинки Путин подарил Трампу футбольный мяч с микрочипом.