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Трамп неожиданно отложил встречу с Путиным
В среду, 25 июля, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп принял решение отложить встречу с Владимиром Путиным до 2019 года. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президента России пригласили посетить Белый дом осенью нынешнего года.
«Президент Трамп полагает, что следующую двустороннюю встречу с президентом Путиным следует провести только после завершения „охоты на ведьм“. И мы договорились, что она пройдет в следующем году», — сказал Болтон.
Напомним, что Трамп и его советники называют «охотой на ведьм» расследование, проводимое командой специального прокурора Роберта Мюллера относительно вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.
Примечательно, что Мюллер никогда не называл сроки завершения расследования. Похожие расследования в прошлом порой длились годами.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на встрече в Хельсинки Путин подарил Трампу футбольный мяч с микрочипом.
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“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”