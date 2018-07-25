Власти Италии арестовали российского политика, выступившего против оккупации Крыма

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В Италии задержали бывшего российского парламентария Дмитрия Кривицкого. Будучи российским сенатором, Кривицкий выступал против военных операций в Украине, называл их незаконными и абсолютно необоснованными.

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Как сообщает ANSA, арестовали Кривицкого по запросу России, где политика обвинили в коррупции. Экс-сенатор рассчитывал, что в Италии может укрыться от преследований, но эти надежды не оправдались.

Защищать Кривицкого будут три адвоката. Избранная линия защиты уже была озвучена: итальянские адвокаты попытаются убедить следствие, что россиянин стал жертвой политических преследований у себя на родине, поскольку осмелился выступить против проводимой Россией политики.

Напомним, ранее в Италии оправдались перед Украиной за скандальное заявление министра о «российском» Крыме.