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Власти Италии арестовали российского политика, выступившего против оккупации Крыма
В Италии задержали бывшего российского парламентария Дмитрия Кривицкого. Будучи российским сенатором, Кривицкий выступал против военных операций в Украине, называл их незаконными и абсолютно необоснованными.
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Как сообщает ANSA, арестовали Кривицкого по запросу России, где политика обвинили в коррупции. Экс-сенатор рассчитывал, что в Италии может укрыться от преследований, но эти надежды не оправдались.
Защищать Кривицкого будут три адвоката. Избранная линия защиты уже была озвучена: итальянские адвокаты попытаются убедить следствие, что россиянин стал жертвой политических преследований у себя на родине, поскольку осмелился выступить против проводимой Россией политики.
Напомним, ранее в Италии оправдались перед Украиной за скандальное заявление министра о «российском» Крыме.
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“ Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела! ”