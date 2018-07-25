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Спорт

Легендарный шведский футболист заявил, что готов сменить вид спорта (фото)

22:37 25 июля 2018   87
Златан Ибрагимович
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Шведский форвард клуба MLS (Американской лиги соккера) «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович выразил готовность сменить вид спорта. В частности, его привлекает баскетбол, и 36-летний спортсмен не прочь был бы дебютировать в сильнейшей лиге мира — НБА — вместе со звездным новичком «Лос-Анджелес Лэйкерс» Леброном Джеймсом.

«Я занимался многими видами спорта (в частности, у Ибрагимовича черный пояс по тхэквондо. — Авт.), и во всех, где есть мяч, я феноменален. Если бы я играл в баскетбол, без проблем бы действовал с Леброном. Если им нужна помощь, я помогу», — заявил Златан.

Отмечу, что «Лэйкерс» и «Гэлэкси» располагаются в одном городе — Лос-Анджелесе. Когда месяц назад было официально объявлено о переходе Джеймса из «Кливленда» в «Лос-Анджелес Лэйкерс», Златан оригинально поприветствовал трехкратного чемпиона НБА. «Теперь у ЛА есть Бог и Король. Златан приветствует Леброна», — написал швед в Twitter, прикрепив свое фото и Джеймса.

Отмечу, что в нынешнем сезоне MLS Ибрагимович забил 12 мячей в 15 матчах, являясь лучшим бомбардиром команды, а «Гэлэкси» занимает четвертое место в Западной конференции, отставая от лидера, «Далласа», на восемь очков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович проиграл пари бывшей звезде «МЮ», «Реала» и «ПСЖ"Дэвиду Бекхэму.

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