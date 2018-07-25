- 23:14 ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2018
- 22:59 Смертельное ДТП в Киеве: водителя Hummer подозревают в еще одном преступлении
- 22:45 США приняли важное решение по Крыму
- 22:37 Легендарный шведский футболист заявил, что готов сменить вид спорта
- 22:29 Власти Италии арестовали российского политика, выступившего против оккупации Крыма
- 22:21 Трамп неожиданно отложил встречу с Путиным
- 22:09 Евросуд дал совет голодающему Сенцову
- 22:06 Ученые обнаружили на Марсе озеро с водой
- 21:52 Смертельное ДТП в Киеве: водителю Hummer предъявили новые обвинения
- 21:43 В оккупированном Донецке в ДТП погиб российский офицер
Легендарный шведский футболист заявил, что готов сменить вид спорта (фото)
Шведский форвард клуба MLS (Американской лиги соккера) «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович выразил готовность сменить вид спорта. В частности, его привлекает баскетбол, и 36-летний спортсмен не прочь был бы дебютировать в сильнейшей лиге мира — НБА — вместе со звездным новичком «Лос-Анджелес Лэйкерс» Леброном Джеймсом.
«Я занимался многими видами спорта (в частности, у Ибрагимовича черный пояс по тхэквондо. — Авт.), и во всех, где есть мяч, я феноменален. Если бы я играл в баскетбол, без проблем бы действовал с Леброном. Если им нужна помощь, я помогу», — заявил Златан.
Отмечу, что «Лэйкерс» и «Гэлэкси» располагаются в одном городе — Лос-Анджелесе. Когда месяц назад было официально объявлено о переходе Джеймса из «Кливленда» в «Лос-Анджелес Лэйкерс», Златан оригинально поприветствовал трехкратного чемпиона НБА. «Теперь у ЛА есть Бог и Король. Златан приветствует Леброна», — написал швед в Twitter, прикрепив свое фото и Джеймса.
Now LA has a God and a King!— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 2 июля 2018 г.
Zlatan welcomes @KingJames pic.twitter.com/4gYooOpURD
Отмечу, что в нынешнем сезоне MLS Ибрагимович забил 12 мячей в 15 матчах, являясь лучшим бомбардиром команды, а «Гэлэкси» занимает четвертое место в Западной конференции, отставая от лидера, «Далласа», на восемь очков.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович проиграл пари бывшей звезде «МЮ», «Реала» и «ПСЖ"Дэвиду Бекхэму.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване... ”