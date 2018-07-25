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Происшествия

Смертельное ДТП в Киеве: водителя Hummer подозревают в еще одном преступлении

22:59 25 июля 2018   493
дтп
Инф. «ФАКТОВ»

Водитель автомобиля Hummer, сбивший в центре Киева ребенка, уже имел проблемы с законом. Гражданин попал в поле зрения полицейских в ноябре 2017 года из-за избиения человека.

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Как выяснили авторы программы «Надзвичайні новини» на телеканале IСTV, осенью 2017 года группа мужчин, в которую предположительно входил подозреваемый, жестоко и без особого повода избила посетителя торгового центра. Несмотря на заявление пострадавшего, открытие уголовного производства и наличие видео с камер наблюдения, никого к ответственности не привлекли. В эфире программы пострадавший гражданин заявил, что за все время с момента инцидента из полиции с ним никто не связывался.

Напомним, после смертельного ДТП на Печерске в Киеве меру пресечения задержанному 23-летнему бизнесмену будут избирать 26 июля. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители будут просить суд арестовать подозреваемого на два месяца.

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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!

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