Смертельное ДТП в Киеве: водителя Hummer подозревают в еще одном преступлении

Происшествия

Водитель автомобиля Hummer, сбивший в центре Киева ребенка, уже имел проблемы с законом. Гражданин попал в поле зрения полицейских в ноябре 2017 года из-за избиения человека.

Как выяснили авторы программы «Надзвичайні новини» на телеканале IСTV, осенью 2017 года группа мужчин, в которую предположительно входил подозреваемый, жестоко и без особого повода избила посетителя торгового центра. Несмотря на заявление пострадавшего, открытие уголовного производства и наличие видео с камер наблюдения, никого к ответственности не привлекли. В эфире программы пострадавший гражданин заявил, что за все время с момента инцидента из полиции с ним никто не связывался.

Напомним, после смертельного ДТП на Печерске в Киеве меру пресечения задержанному 23-летнему бизнесмену будут избирать 26 июля. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители будут просить суд арестовать подозреваемого на два месяца.