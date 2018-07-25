ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2018 (видео)

Спорт

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) огласила итоги голосования среди болельщиков по определению лучшего гола чемпионата мира, завершившегося в России. Победителем футбольные фанаты со всего мира, принимавшие участие в опросе на официальном сайте организации, назвали пушечный удар внешней стороной стопы защитника сборной Франции Бенжамена Павара в матче 1/8 финала против Аргентины, в котором «трехцветные» одержали волевую победу — 4:3.

Отмечу, что данная номинация была учреждена в 2006 году. На трех предыдущих чемпионатах мира ее обладателями становились латиноамериканцы — аргентинец Макси Родригес в 2006-м, уругваец Диего Форлан в 2010-м и колумбиец Хамес Родригес в 2014-м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что болельщики определили символическую сборную ЧМ-2018.