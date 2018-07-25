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ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2018 (видео)

23:14 25 июля 2018   28
Футбол
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) огласила итоги голосования среди болельщиков по определению лучшего гола чемпионата мира, завершившегося в России. Победителем футбольные фанаты со всего мира, принимавшие участие в опросе на официальном сайте организации, назвали пушечный удар внешней стороной стопы защитника сборной Франции Бенжамена Павара в матче 1/8 финала против Аргентины, в котором «трехцветные» одержали волевую победу — 4:3.

Отмечу, что данная номинация была учреждена в 2006 году. На трех предыдущих чемпионатах мира ее обладателями становились латиноамериканцы — аргентинец Макси Родригес в 2006-м, уругваец Диего Форлан в 2010-м и колумбиец Хамес Родригес в 2014-м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что болельщики определили символическую сборную ЧМ-2018.

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