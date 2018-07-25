Селена Гомес установила новый рекорд в Instagram (фото)

Шоу-бизнес

В среду, 25 июля, стало известно, что популярная американская певица Селена Гомес установила новый рекорд в Instagram. Ранее он принадлежал Бейонс.

В воскресенье, 22 июля, Селена отпраздновала свое 26-летие. Она устроила вечеринку для подружек на яхте в Калифорнии. И выставила «историю» на своей страничке в Instagram. Фотографии собрали более миллиона «лайков» уже через 13 минут!

По состоянию на утро 25 июля уже было 8,9 миллиона «лайков».

В феврале 2017 года Бейонс выставила на своей страничке в Instagram фотографию с признанием, что ждет двойню. За восемь часов ее пост собрал более 6,3 миллиона «лайков». Однако на первый миллион певице потребовалось больше времени, чем теперь Селене Гомес.

Кстати, мисс Гомес превзошла Бейонс не только по этому показателю. Селене, как выяснилось, платят за каждый пост в Instagram, продвигающий какой-нибудь товар, не менее 800 тысяч долларов! Бейонс получает за тоже самое 700 тысяч долларов.

Впрочем, здесь рекорд принадлежит Кайли Дженнер, которая получает по миллиону долларов за пост, рекламирующий какие-либо товары.