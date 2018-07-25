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Украина

Вынужденные переселенцы могут заказать фотографии своего брошенного жилья (фото)

23:35 25 июля 2018   245
Широкино, фотофиксация
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ» (Донецк)

Жители села Широкино на Азовском побережье Донетчины, которое находится на линии фронта, теперь смогут проверить состояние своего покинутого жилья по фотографиям.

Фотофиксацию домов в данном селе производит группа гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины в селе Бердянское Донецкой области. Об этом рассказал «ФАКТАМ» офицер Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, подполковник Алексей Мазепа.

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«Одной из задач указанной группы является проведение фотофиксации домов в Широкино, жители которых вынуждены были покинуть свои дома в связи с ведением боевых действий. К сожалению, на данный момент жители Широкино могут увидеть свои дома лишь на фотографиях. Из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов и большого количества минных ловушек, которые они оставили в освобожденном поселке, жители пока не могут вернуться домой. Поэтому офицеры данной группы фотографируют дома, как только у них появляется такая возможность. Фото направляются в объединенный центр ГВС (гражданско-военного сотрудничества) в г. Мариуполь, где граждане написавшие заявления с просьбой произвести такую фотофиксацию, могут забрать готовые фотографии», — рассказал Алексей Мазепа.

По информации собеседника, в поселке, который полностью покинули жители, вследствие ведения боевых действий уцелевшего жилья фактически не осталось.

Фото группы гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины в селе Бердянское

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