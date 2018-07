Нападение смертников ИГИЛ на больницу в сирийском Эс-Сувейде: погибли более 200 человек

Число жертв теракта в сирийском городе Эс-Сувейда возросло до 215. Об этом заявил директор городской больницы Фанди Джамуль, сообщает РИА Новости.

«Окончательное количество жертв взрывов в городе Эс-Сувейда и атак, совершённых ИГИЛ на северо-востоке провинции, составило 215 человек, 153 ранены», — сказал Джамуль.

#BREAKING More than 150 dead in IS attacks on Syria's Sweida, monitor says pic.twitter.com/yGhroHKbNl