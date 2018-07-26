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В РФ правозащитники сообщили тревожный факт относительно политзаключенного Клыха
Украинский политзаключенный Станистав Клых все еще не поступил в Верхнеуральске тюрьму в РФ после того, как его поместили в тюремную психиатрическую больницу. Об этом написала российская правозащитница Татьяна Щур на своей странице в Facebook.
В частности, Щур сообщила, что ей звонила мама Клыха, которая до этого связывалась с Верхнеуральске тюрьмой. Там ее уведомили, что в тюрьме Станислава нет. Последние сведения о сыне она получала две недели назад от консула Украины, который посещал его в тюремной психиатрической клинике в городе Магнитогорске.
«Консулу показалось, что узнику стало немного легче — видимо это действие препаратов, которые он получает. Что это за уколы, Станислав не знает, но заверил, что больше не хочет лечиться и просится обратно в тюрьму. Но пока он в тюрьму не поступил «,— заявила Щур.
По ее словам, Клых, скорее всего, по-прежнему находится в Магнитогорской психушке. Однако в этот раз Станислава «собрали в клинику более основательно, чем до этого».
Об этом правозащитница судит по тому факту, что Станислав увез с собой все, что накопил за годы отсидки: одежду, продукты, письма, фотографии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Николая Клыха и Станислава Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за «убийство» российского солдата в первой чеченской войне.
Во время «следствия» к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха. Правозащитный центр «Мемориал» в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами «пародии на правосудие». Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.
В конце июня Станислава Клыха этапировали из колонии в психиатрическую больницу. Позже появилась информация, что он может находиться в психбольнице Магнитогорска.
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