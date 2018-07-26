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Трамп добился уступок от ЕС по снижению торговых тарифов
Президент США Дональд Трамп добился уступок со стороны Европейского союза, благодаря которым удастся избежать торговой войны. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителя ЕС, находившегося в комнате во время переговоров между Трампом и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Президент Европейской комиссии Юнкер и главный представитель ЕС по торговле Сесилия Мальмстром, согласилась работать с Соединенными Штатами по снижению промышленных тарифов с обеих сторон и увеличению экспорта из США сжиженного природного газа и соевых бобов в Европу, сказал представитель ЕС, передает «Радио Свобода».
Они также договорились согласовать нормативные стандарты, чтобы американское медицинское оборудование получило доступ к рынкам в Европе.
Со ссылкой на представителя ЕС европейское издание Journal информирует, что делегации из США и ЕС по-прежнему работают «над языком в совместного заявления, которое будет касаться спорного вопроса о тарифах на автомобили». Ожидается, что Трамп и Юнкер выступят с заявлениями на совместном мероприятии после их встречи в Белом доме по торговле, заявили официальные лица США.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Трамп предложил Евросоюзу «взаимный отказ от всех пошлин и барьеров».
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