Трамп добился уступок от ЕС по снижению торговых тарифов

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Президент США Дональд Трамп добился уступок со стороны Европейского союза, благодаря которым удастся избежать торговой войны. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителя ЕС, находившегося в комнате во время переговоров между Трампом и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Президент Европейской комиссии Юнкер и главный представитель ЕС по торговле Сесилия Мальмстром, согласилась работать с Соединенными Штатами по снижению промышленных тарифов с обеих сторон и увеличению экспорта из США сжиженного природного газа и соевых бобов в Европу, сказал представитель ЕС, передает «Радио Свобода».

Они также договорились согласовать нормативные стандарты, чтобы американское медицинское оборудование получило доступ к рынкам в Европе.

Со ссылкой на представителя ЕС европейское издание Journal информирует, что делегации из США и ЕС по-прежнему работают «над языком в совместного заявления, которое будет касаться спорного вопроса о тарифах на автомобили». Ожидается, что Трамп и Юнкер выступят с заявлениями на совместном мероприятии после их встречи в Белом доме по торговле, заявили официальные лица США.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Трамп предложил Евросоюзу «взаимный отказ от всех пошлин и барьеров».