Здоровье

"Лучше не выходить": Супрун напомнила украинцам правила безопасности во время дождей и гроз

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам о правилах безопасности в период непогоды — дождей, гроз и градов. Об этом она традиционно написала на своей странице в Facebook.

«Улицы некоторых районов города скорее похожи на настоящие реки. На всякий случай напомню правила безопасности, если вас застала непогода»,— написала Супрун.

При этом чиновница привела несколько важных рекомендаций:

- Лучше не выходите без необходимости из помещения. Если нет возможности остаться — зарядите до максимального уровня ваши ноутбуки, планшеты и, главное, мобильные телефоны.

- Не пытайтесь заходить в места, где сильный поток воды или стоит вода. Это может выглядеть безопасным, но под водой могут быть опасные посторонние предметы. Или же глубина воды может быть очень большой.

- Если во время грозы вы находитесь на открытом пространстве, не используйте свой мобильный телефон! Кроме случаев, когда вам нужно вызвать помощь.

- Не стойте на улице под высокими деревьями или столбами.

- Отслеживайте прогнозы погоды. Проверяйте социальные сети — там можно скорее узнать о проблемах на улицах.

- Если непогода застала вас за рулем, старайтесь найти место для парковки и оставьте автомобиль в безопасном месте. Не паркуйте авто под деревьями, так как есть опасность падения веток. Если такой возможности нет — продолжайте ехать, но уменьшите скорость и включите фары.

- Помогайте людям рядом, однако в экстремальных ситуациях обязательно вызывайте спасателей.

Кроме того, и.о. министра посоветовала всем использовать соцсети в качестве источника получения актуальной информации о проблемах на улицах, а также следить за прогнозом погоды.

А автомобилистам, попавшим под дождь, Супрун рекомендует найти безопасное место для парковки и оставить машину там. Если же вариантов для того, чтобы бросить авто на пространстве без деревьев нет, лучше продолжать ехать, но с маленькой скоростью и включенными фарами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сильный дождь в столице отразился на обстановке в международном аэропорту «Киев». Территория, прилегающая к терминалам «А» и «D», затоплена. Пассажирам, чтобы зайти в терминал, приходилось преодолевать водную преграду. То же касалось и автомобилей, заезжающих на парковку.