Великобритания официально поддержала позицию США по Крыму

Мир

Великобритания поддерживает заявление США о несогласии признания незаконной аннексии Крыма. Об этом говорится на официальном сайте правительства страны.

МИД Британии отметил, что их политика по данному вопросу полностью сходится с США.

«Мы осуждаем продолжающееся нарушение Россией международного права. Крым является территорией Украины. Мы по-прежнему полностью преданы принципу защиты суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ»,— говорится в официальном заявлении МИД.

Также дипломатическое ведомство Великобритании отметило, что на территории Крыма происходят систематические преследования тех, кто выступает против аннексии, а также преследования меньшинств.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко заявил, что принадлежность Крыма Украине не обсуждается, а любая незаконная аннексия и оккупация территории завершается «восстановлением территориальной целостности и компенсацией всех причиненных агрессором убытков».