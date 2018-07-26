В Киеве ливень разрушил мост: приведена схема объезда (видео)

Происшествия

На пересечении улиц Телиги и Кирилловской в Подольском районе Киева частично обвалился путепровод: конструкции буквально смыло вместе с грунтом мощными потоками воды. На месте находятся ремонтники, движение транспорта по Телиги было парализовано, сообщают в пресс-службе КГГА.

Сейчас путепровод полностью закрыт для движения. Соответствующее решение принято во время выездной комиссии города Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Планируется, что движение будет восстановлено 26 июля, во второй половине дня.

Столичных водителей в КМДА просят учесть эту информацию при построении маршрутов и выбирать альтернативные пути проезда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник в некоторых районах Киева прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода. После мощного ливня с градом многие подземные переходы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали «подводные реки», но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них. Синоптики сообщили, что 26 июля ливень снова накроет Киев после обеда. Дожди сейчас и на юге, и на востоке страны, а на север грозовые тучи придут в среду.