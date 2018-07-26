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Глава Новой Зеландии призвал Австралию изменить свой флаг
Исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Петерс призвал Австралию изменить свой флаг. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.
«Наш флаг, который является нашим уже в течение длительного времени, был скопирован Австралией, и на самом деле им нужно сменить свой флаг и признать тот факт, что мы первые приняли такой дизайн»,— заявил он.
Флаг Новой Зеландии с «Юнион Джеком» в левой верхней четверти и четырьмя красными звёздами с белой окантовкой в правой части был принят в 1902 году.
Австралийский флаг получил официальный статус более 50 лет назад, хотя был принят по итогам конкурса ещё в 1901 году.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Новая Зеландия вошла в тройку самых безопасных стран в мире.
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