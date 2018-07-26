Украина

В России задержан еще один украинец, — Фейгин

Адвокат незаконно осужденного в России журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил о том, что в СИЗО Москвы содержится еще один гражданин Украины. Об этом передает «Укринформ».

Речь идет об украинском проводнике Сергее Бугайчуке, который работает в вагонном депо «Ковель», который был задержан 11 июля 2018 года. Ему инкриминируют, что в составе группы из нескольких человек он якобы переправлял через границу Украины и РФ пистолет Glock, а также 10 стволов для пистолета «Макаров» с намерением дальнейшей продажи.

«Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей… Здесь в очереди на посещение я пообщался с его женой»,— заявил Фейгин.

Этим делом занимаются сотрудники ФСБ России. Бугайчуку инкриминируется ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), ч. 3 (деяния, совершенные организованной группой).

В постановлении об аресте было указано о «тяжком преступлении», и «безальтернативном наказании» со сроком более трех лет. Сам Бугайчук себя виновным не признавал.

Фейгин сообщил, что Консульство Украины уже занято поиском защиты украинца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Фейгин рассказал о последней встрече с Сущенко.