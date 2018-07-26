Российский омбудсмен Москалькова посетила украинского политзаключенного Карпюка

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Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила украинского политического заключенного Николая Карпюка. Об этом говорится в сообщении на странице омбудсмена в Instagram.

«В Владимирском централе посетила граждан, отбывающих наказание и обращались ко мне, а также гражданина Украины Карпюка»,— написала Москалькова.

Подробностей о состоянии здоровья украинца уполномоченная не привела.

Напомним, что в МИД Украины требуют от России предоставить доступ до политзаключенного Карпюка. В частности, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Бец сообщила, что несмотря на договоренности, омбудсмену Денисовой отказали во встрече с Николаем Карпюком.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Николая Клыха и Станислава Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за «убийство» российского солдата в первой чеченской войне.

Во время «следствия» к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха. Правозащитный центр «Мемориал» в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами «пародии на правосудие». Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.