Шоу-бизнес

Нынешний муж Аллы Пугачевой выступил против того, чтобы их дети стали артистами

Максим Галкин охотно публикует в Instagram фото своих с Аллой Пугачевой детей, но при этом заявляет, что ни в коем случае не желает им работы в шоу-бизнесе. Об этом пишет Starhit.

Наследники знаменитой семьи с самого рождения находятся под пристальным вниманием поклонников и журналистов. Скрывать появление двойняшек, рожденных суррогатной матерью, звездная пара скрывать не стала. А сейчас и вовсе Максим Галкин часто делится забавными роликами из жизни четырехлетних Гарри и Лизы. Так, дочка радует родителей танцами, песнями и дефиле, а сын — блестящим умом.

Юморист и сам признает, что малыши очень артистичны, но не скрывает — он не хотел бы, чтобы дети пошли по стопам родителей и выбрали сценическую профессию.

«Поют уже какие-то свои песни, танцуют свои танцы, работают с воображаемыми предметами, а так хотелось, чтобы хоть кто-то в семье не был артистом»,— написал Максим Галкин.

Фото и видео с участием Гарри и Лизы неизменно собирают наибольшее количество комментариев на странице Галкина, в основном одобрительных. Поклонники без стеснения признаются в любви к двойняшкам звездой пары, отмечая не только их способности, но и добрый нрав малышей.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 21 Июл 2018 в 1:49 PDT

Сейчас семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина отдыхает за границей — звезды сняли дом на Сардинии, где проводят лето вместе с наследниками. Примадонна все время посвящает двойняшкам, а ее супруг иногда летает в Москву на съемки и концерты.

Пугачева и Галкин стараются развивать детей — малыши учатся читать и писать не только на русском, но и на английском и французском языках, которыми в совершенстве владеет их отец.

Пойдут ли Гарри и Лиза по стопам, конечно, пока загадывать рано. Хотя знаменитый клан может похвастаться звездными наследниками. Кристина Орбакайте начинала карьеру, как танцовщица, а в итоге преуспела и как певица, и как драматическая артистка. Ее старший сын Никита учился за границей на режиссера, но позже собрал музыкальный бэнд, решив посвятить себя карьере артиста.

Сама Кристина не исключает, что и ее младшая дочь Клавдия станет артисткой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Аллу Пугачеву обвинили во лжи, Галкин заступилсяза супругу.