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В ООН рассматривают случаи применения спецслужбами РФ пыток в оккупированном Крыму
На протяжении двух дней — 25 и 26 июля — Комитет ООН против пыток приступил к рассмотрению ситуации в РФ. Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа».
«Украинские правозащитники подали в комитет ООН против пыток доклад о применении РФ пыток в Крыму за 2014−2018 год. В докладе собраны различные факты применения пыток, зафиксированные правозащитниками за период оккупации Крыма»,— говорится в сообщении КПГ.
В частности, правозащитные организации предоставили информацию о жестоких пытках, которые применялись к политзаключенным Кремля Кольченко и Сенцову, к «украинским диверсантам», активистам Евромайдана.
В докладе также собраны факты о насильственных исчезновениях крымчан, пытках для склонения к сотрудничеству со спецслужбами, факты бесчеловечного обращения с заключенными в симферопольском СИЗО.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», один из лидеров крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что преступные действия оккупантов в Крыму, в том числе и пытки несогласных с политикой Кремля, согласованы с высшим руководством России, в том числе и лично с президентом Владимиром Путиным.
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