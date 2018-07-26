Макаревич предложил властям России купить Крым

Мир

Аннексия Крыма очень дорого стоила России, и если полуостров ей на самом деле очень нужен был, то она могла его просто купить. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» выразил российский музыкант Андрей Макаревич, передает «Обозреватель».

«Если так был необходим Крым, вот уж настолько необходим, что жить без него Россия не могла, можно было найти другие пути. Да купить его. Договориться, купить, я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны… И я бы туда с удовольствием ездил… Украсть — плохо, а купить — хорошо»,— подчеркнул музыкант.

Музыкант отметил, что имеет принципиальную позицию по территории Крыма, с которой в 2014 году «получилась не очень красивая история».

Он добавил, что определенная вина за произошедшее лежит и на самих крымчанах.

«Если это сделано действительно, как нам объясняют, по их желанию, подавляющего числа населения, это все равно не совсем правильно. Потому что существуют законы, существуют международные договоренности… Изначально постановка вопроса неправильная»,— подчеркнул Макаревич.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Макаревич решил не извиняться перед россиянами за «злобных дебилов».