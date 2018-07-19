26 июля 2018

Эту симпатичную фарфоровую работу я приобрел достаточно давно в Кракове. В той поездке в Польшу нам с супругой удалось посетить Краков и Варшаву. И, поскольку в нашей коллекции к тому времени уже подсобралось немалое количество композиций, посвященных темам известных сказочных историй, я не смог отказать себе в удовольствии приобрести это красивое изделие, изображающее одну из памятных сцен популярного литературного произведения.

А во время экскурсии по Варшаве, уже не помню, в связи с чем, прозвучала тема ''международного языка'' эсперанто. Причем, рассказывавший нам об этом человек упомянул, что создателем языка, который, по задумке автора был бы понятен всем без исключения жителям нашей планеты, стал варшавский врач-окулист Людвиг Заменгоф. Уже гораздо позже, заинтересовавшись этой темой, я узнал о том, что изобретателя нового языка звали вообще-то не Людвиг, а Лазарь Маркович. И родился он не в Варшаве, а в Белостоке, который в то время (середина 19-го века) относился еще к Российской империи. И, поскольку отец маленького Лазаря был преподавателем иностранных языков, а в многонациональном городке жили и поляки, и евреи, и немцы, и русские, и украинцы, то мечтой мальчика была реализация идеи об идеальном языке. Языке, похожем на наречие, на котором общались между собой строители легендарной Вавилонской башни. Кстати, так и не достроенной из-за того, что возводившие ее представители разных народов так и не сумели найти общий между собой язык.

В 10-летнем возрасте Лазарь Заменгоф написал пьесу, которая так и называлась ''Вавилонская башня''. А еще через 28 лет, в 1887 году, он издал свой первый учебник ''международного языка'' и подписал научный труд псевдонимом ''доктор Эсперанто'', то есть ''надеющийся''. Лазарю очень хотелось, чтобы разработанный им язык стал для всех жителей Земли вторым после родного. Но, к сожалению, этого не произошло. Хотя, по утверждению специалистов, освоить эсперанто можно всего за одну неделю. По их мнению, каждый, кто освоил эсперанто, с легкостью может овладеть любым живым иностранным языком.

Несмотря на настойчивые рекомендации ООН и относительную популярность эсперанто среди филологов, ни одно государство мира язык этот на практике не использует. Хотя установлено, что им свободно владеют около 2 миллионов человек.

Сегодня в мире отмечается международный День эсперанто. Я не знаю, на каком языке общались между собой в стране чудес Алиса и Кролик, но вполне допускаю, что этим языком мог быть эсперанто. Если героям этой сказочной истории английского математика (!) Льюиса Кэррола, конечно, попадался на глаза учебник эсперанто польского офтальмолога Лазаря Заменгофа…

Всем сегодняшним именинникам желаю добра и счастья. К сожалению, не знаю, как это будет на языке эсперанто, но зато желаю от чистого сердца