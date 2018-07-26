Путин строит "второй Крымский мост": Запад в недоумении

Мир

Не успели утихнуть страсти вокруг открытия Крымского моста, как российский президент дал поручение соответствующим ведомствам проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин. Западные аналитики пришли в недоумение: нужен ли РФ самый длинный мост в мире? Ведь этот проект способен разорить страну, пишет Daily Star.

Журналисты издания решили проанализировать планы строительства моста и пришла к выводу, что гигантское сооружение длиной 580 километров протянется от острова Сахалин до материка и станет самым длинным мостом на планете.

Помимо перехода в районе пролива Невельского, длина которого составит всего семь километров, необходимо построить подъездные пути к Комсомольску-на-Амуре и станции Ныш на Сахалине.

Если эту конструкцию разместить в Великобритании, то она будет длиннее, чем расстояние от Лондона до Глазго. Путинский мост, пишет газета, затмит трансокеанский мост под Шанхаем (его длина 32 километра), который будет казаться на фоне Сахалинского игрушкой.

Конструкция будет состоять из трех основных пролетов и более десяти дополнительных. На встрече с губернатором Сахалина Олегом Кожемяко во вторник, 24 июля Путин заявил, что мост уже давно является мечтой людей, живущих на острове.

Идея построить мост, соединяющий изолированный остров с остальной частью страны, вынашивалась с середины ХIХ века, но проект всегда считался слишком амбициозным и чрезвычайно дорогим. При Сталине планировалось строительство стационарной переправы на Сахалин в двух вариантах — мост и тоннель. Но на строительство так и не решились — стоимость сооружения показалась слишком высокой. Теперь же, возможно, решение окажется другим.

В случае принятия положительного решения работы могут начаться в 2021 году, строительство продлится около пяти лет. Стоимость работ, по предварительным оценкам, может составить около 500 миллиардов рублей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Крымский мост превратил жизнь россиян в ад, — росСМИ.