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Происшествия

Стихия разбушевалась: в Киеве огромное дерево рухнуло на жилой дом (фото)

7:17 26 июля 2018   2410
В Киеве тополь упал на дом
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на четверг, 26 июля, спасатели продолжали ликвидировать последствия стихии в Киеве. В частности, на столичной улице Даннила Щербакова профильные службы устраняли последствия ЧП — накануне вечером огромный тополь рухнул прямо на жилой дом.

Как сообщает «Информатор», дерево повредило крышу дома и балконы. Сообщается, что там же были обнаружены еще несколько упавших деревьев.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в результате сильного ливня оказался залит международный аэропорт «Киев»: территория, прилегающая к терминалам «А» и «D», была затоплена.

Фото с сайта «Информатора»

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