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Стихия разбушевалась: в Киеве огромное дерево рухнуло на жилой дом (фото)
В ночь на четверг, 26 июля, спасатели продолжали ликвидировать последствия стихии в Киеве. В частности, на столичной улице Даннила Щербакова профильные службы устраняли последствия ЧП — накануне вечером огромный тополь рухнул прямо на жилой дом.
Как сообщает «Информатор», дерево повредило крышу дома и балконы. Сообщается, что там же были обнаружены еще несколько упавших деревьев.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в результате сильного ливня оказался залит международный аэропорт «Киев»: территория, прилегающая к терминалам «А» и «D», была затоплена.
Фото с сайта «Информатора»
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“ — Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!! ”