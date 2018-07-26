Происшествия

Стихия разбушевалась: в Киеве огромное дерево рухнуло на жилой дом (фото)

В ночь на четверг, 26 июля, спасатели продолжали ликвидировать последствия стихии в Киеве. В частности, на столичной улице Даннила Щербакова профильные службы устраняли последствия ЧП — накануне вечером огромный тополь рухнул прямо на жилой дом.

Как сообщает «Информатор», дерево повредило крышу дома и балконы. Сообщается, что там же были обнаружены еще несколько упавших деревьев.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в результате сильного ливня оказался залит международный аэропорт «Киев»: территория, прилегающая к терминалам «А» и «D», была затоплена.

Фото с сайта «Информатора»