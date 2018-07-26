Сводки ООС: противник понес потери

Украина

За прошедшие сутки, 25 июля, в районе проведения операции Объединенных сил противник 24 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино.

Миномет калибром 120 мм оккупанты применили в районе Песок. В штабе ООС сообщают о ранении двух украинских воинов.

Тем временем, по данным разведки, противник понес потери — один боевик погиб, трое получили ранения.

В течение текущих, 26 июля, суток боевики российских оккупационных войск два раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Лебединского и Водяного.

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