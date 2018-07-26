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Озеро на Дорогожичах: в сети показали новые видео последствий стихии в Киеве (видео)
В ГосЧС сообщают, что в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) сработала система защиты линий электропередач: обесточены 117 населенных пунктов в 7 областях (Запорожская — 30, Днепропетровская — 24, Житомирская — 20, Киевская — 14, Донецкая — 13, Луганская — 12, Кировоградская — 4).
Тем временем в социальных сетях пользователи вовсю делятся видео и фотографиями, сделанными во время разбушевавшейся стихии. Так, в столице, в районе станции метро «Дорогожичи» под мостом на дороге образовалось настоящее озеро.
Так, на страничке «dtp.kiev.ua» размещено видео с комментарием: «Можно было не только освежиться, но и нырять прямо с моста».
Также на пересечении улиц Телиги и Кирилловской в Подольском районе Киева частично обвалился путепровод: конструкции буквально смыло вместе с грунтом мощными потоками воды. Путепровод полностью закрыт для движения, которое планируют восстановить во второй половине дня в четверг, 26 июля.
«Киев — город курортный. И тебе зонтики, и водные увеселения. Бананы рядом, если что», — иронизирует другой пользователь.
А на страничке «Киева Оперативного» предлагают водителям поискать свои утерянные автомобильные номера на фотографиях, собранных киевлянами после ливня: «Нет, это не МРЕО! Это номерные знаки, которые были утеряны во время ливня в Киеве и области. Нашли свои — пишите в личку, скажем где забрать».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко заявила, что циклон по имени Halina, который в середине лета «радует» многих украинцев интенсивными дождями и ливнями, уже с четверга, 27 июля, начнет постепенно отступать.
Фото из Facebook «Киев Оперативный»
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“ — Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда! ”