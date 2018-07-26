Происшествия

Озеро на Дорогожичах: в сети показали новые видео последствий стихии в Киеве (видео)

В ГосЧС сообщают, что в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) сработала система защиты линий электропередач: обесточены 117 населенных пунктов в 7 областях (Запорожская — 30, Днепропетровская — 24, Житомирская — 20, Киевская — 14, Донецкая — 13, Луганская — 12, Кировоградская — 4).

Тем временем в социальных сетях пользователи вовсю делятся видео и фотографиями, сделанными во время разбушевавшейся стихии. Так, в столице, в районе станции метро «Дорогожичи» под мостом на дороге образовалось настоящее озеро.

Так, на страничке «dtp.kiev.ua» размещено видео с комментарием: «Можно было не только освежиться, но и нырять прямо с моста».

Также на пересечении улиц Телиги и Кирилловской в Подольском районе Киева частично обвалился путепровод: конструкции буквально смыло вместе с грунтом мощными потоками воды. Путепровод полностью закрыт для движения, которое планируют восстановить во второй половине дня в четверг, 26 июля.

«Киев — город курортный. И тебе зонтики, и водные увеселения. Бананы рядом, если что», — иронизирует другой пользователь.

А на страничке «Киева Оперативного» предлагают водителям поискать свои утерянные автомобильные номера на фотографиях, собранных киевлянами после ливня: «Нет, это не МРЕО! Это номерные знаки, которые были утеряны во время ливня в Киеве и области. Нашли свои — пишите в личку, скажем где забрать».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко заявила, что циклон по имени Halina, который в середине лета «радует» многих украинцев интенсивными дождями и ливнями, уже с четверга, 27 июля, начнет постепенно отступать.

Фото из Facebook «Киев Оперативный»