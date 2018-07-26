В Киеве дотла сгорела баржа: подозревают пьяных подростков (фото, видео)

Происшествия

В ночь на четверг, 26 июля, на столичном Подоле дотла сгорела баржа, стоявшая возле Рыбальского моста со стороны улицы Верхний Вал.

Как сообщает Информатор, на момент приезда пожарных, огонь полностью охватил баржу. К счастью, обошлось без жертв — на барже никого не было. Тем не менее правоохранители, прибывшие на место ЧП задержали компанию молодых ребят. Оказалось, что двое парней и девушка были на барже еще до пожара, однако они отрицали свою причастность к поджогу. Они признались, что распивали алкогольные напитки, но утверждали, что не курили.

Один из очевидцев ЧП сообщил, что причиной пожара мог стать умышленный поджог из-за задолженности по оплате аренды территории, где стояла баржа. Кстати, местные жители утверждают, что этот случай не первый — несколько лет назад эта баржа уже горела.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пожары в курортной Греции достигли таких масштабов, что их хорошо видно из космоса.

Фото с сайта «Информатор»