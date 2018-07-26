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Последствия непогоды в Киеве: спасатели обнародовали шокирующую статистику
В Главном управлении ГосЧС в Киеве отчитались о ликвидации последствий непогоды, наделавшей немало бед в столице в среду, 25 июля.
На ул. Довнар-Запольского спасатели убрали два дерева, упавших на проезжую часть, а на пр. Победы, 53 произошло сразу два ЧП: сорванный ветром билборд упал на припаркованное авто, а рядом на крышу другой машины упало дерево.
Также по одному дереву упало на столичных улицах Гарматная, Дегтяревская, Жилянская, Янгеля и Щербаковского. В Главке сообщают, что в последнем случае работы по ликвидации ЧП (тополь упал на жилую пятиэтажку) приостанавливали из-за отсутствия крупногабаритного крана.
Также киевские спасатели сообщают об откачке почти 3,5 тысяч кубометров воды из:
- здания Соломенского суда;
- подземного перехода на пр. Победы;
- с проезжей части дороги на перекрестке ул. Телиги и ул. Щусева;
- подземного перехода в районе Шулявского моста на пр. Победы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в результате ливня в международном аэропорту «Киев» затопило территорию, прилегающую к терминалам «А» и «D».
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“ В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор». ”