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Происшествия

Последствия непогоды в Киеве: спасатели обнародовали шокирующую статистику

9:09 26 июля 2018   359
Непогода в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В Главном управлении ГосЧС в Киеве отчитались о ликвидации последствий непогоды, наделавшей немало бед в столице в среду, 25 июля.

На ул. Довнар-Запольского спасатели убрали два дерева, упавших на проезжую часть, а на пр. Победы, 53 произошло сразу два ЧП: сорванный ветром билборд упал на припаркованное авто, а рядом на крышу другой машины упало дерево.

Также по одному дереву упало на столичных улицах Гарматная, Дегтяревская, Жилянская, Янгеля и Щербаковского. В Главке сообщают, что в последнем случае работы по ликвидации ЧП (тополь упал на жилую пятиэтажку) приостанавливали из-за отсутствия крупногабаритного крана.

Также киевские спасатели сообщают об откачке почти 3,5 тысяч кубометров воды из:

  • здания Соломенского суда;
  • подземного перехода на пр. Победы;
  • с проезжей части дороги на перекрестке ул. Телиги и ул. Щусева;
  • подземного перехода в районе Шулявского моста на пр. Победы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в результате ливня в международном аэропорту «Киев» затопило территорию, прилегающую к терминалам «А» и «D».

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Анекдот от «ФАКТОВ»

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