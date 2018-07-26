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Полиция отреагировала на скандал вокруг смерти бойца АТО в больнице Кривого Рога
В Криворожском отделении полиции сообщили об открытии уголовного производства в связи со смертью участника боевых действий на Донбассе Владимира Близнюка.
Как сообщает Радио Свобода, производство открыто по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).
Напомним, что Владимир Близнюк скончался в больнице Кривого Рога в ночь с 7 на 8 июля. В больнице заявили, что судебно-медицинская экспертиза подтвердила диагноз, поставленный бойцу в лечебном учреждении. Диагноз СМИ не обнародовало по этическим соображениям, однако сообщило, что о наркозависимости умершего в нем речь не идет.
Недавно в медицинском учреждении побывали друзья бойца, которые потребовали от руководства больницы, ранее предполагавшего, что Владимир Близнюк мог быть инъекционным наркоманом, извинений. А от и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун активисты потребовали провести проверку действий врачей.
Один из последних постов Владимира Близнюка на Facebook посвящен прекращению голодовки, которую он объявил 27 июня в знак протеста против ненадлежащего лечения — отсутствия необходимых лекарств.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в госпитале скончался раненый снайпером украинский боец.
Фото со странички Владимира Близнюка в Facebook
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“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”