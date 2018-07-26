Украина

Полиция отреагировала на скандал вокруг смерти бойца АТО в больнице Кривого Рога

В Криворожском отделении полиции сообщили об открытии уголовного производства в связи со смертью участника боевых действий на Донбассе Владимира Близнюка.

Как сообщает Радио Свобода, производство открыто по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

Напомним, что Владимир Близнюк скончался в больнице Кривого Рога в ночь с 7 на 8 июля. В больнице заявили, что судебно-медицинская экспертиза подтвердила диагноз, поставленный бойцу в лечебном учреждении. Диагноз СМИ не обнародовало по этическим соображениям, однако сообщило, что о наркозависимости умершего в нем речь не идет.

Недавно в медицинском учреждении побывали друзья бойца, которые потребовали от руководства больницы, ранее предполагавшего, что Владимир Близнюк мог быть инъекционным наркоманом, извинений. А от и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун активисты потребовали провести проверку действий врачей.

Один из последних постов Владимира Близнюка на Facebook посвящен прекращению голодовки, которую он объявил 27 июня в знак протеста против ненадлежащего лечения — отсутствия необходимых лекарств.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в госпитале скончался раненый снайпером украинский боец.

Фото со странички Владимира Близнюка в Facebook