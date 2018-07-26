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У посольства США в Китае устроили взрыв (видео)
В четверг, 26 июля, у здания посольства США в Пекине произошел взрыв. Как сообщает британская газета The Mirror, неизвестный попытался перебросить через ограду самодельную бомбу. Однако устройство взорвалось у него в руках.
Несколько человек получили ранения. Повреждена полицейская машина.
На месте взрыва работают экстренные службы.
Также сообщается о женщине, которая в это же время пыталась совершить акт самосожжения. Она уже облила себя бензином, когда полицейские помешали ей и задержали.
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