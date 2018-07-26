У посольства США в Китае устроили взрыв (видео)

Мир

В четверг, 26 июля, у здания посольства США в Пекине произошел взрыв. Как сообщает британская газета The Mirror, неизвестный попытался перебросить через ограду самодельную бомбу. Однако устройство взорвалось у него в руках.

Несколько человек получили ранения. Повреждена полицейская машина.

На месте взрыва работают экстренные службы.

Также сообщается о женщине, которая в это же время пыталась совершить акт самосожжения. Она уже облила себя бензином, когда полицейские помешали ей и задержали.