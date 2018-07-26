Усик рассказал о своих переживаниях перед боем с Гассиевым

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Абсолютный чемпион мира в первой тяжелой весовой категории украинец Александр Усик (15 побед, 11 из них — нокаутом) вспомнил о том, чем подготовка к бою с Муратом Гассиевым отличалась от предыдущих, и какие мысли одолевали его перед поединком за трофей Мохаммеда Али.

«Подготовка к поединку с Гассиевым отличалась от предыдущих тем, что раньше меня так не трясло. В прямом смысле слова: закончилась тяжелая работа, день боя все ближе, а у меня все трусится. Я подумал: «Ого! Что происходит?!» Сказал об этом Василию Ломаченко, а он мне в ответ: «Саня, это хорошо! Ты на правильном пути! Так и надо!» И вот подобные «подтрясывания» возникали на протяжении подготовки раз пять.

До начала тренировочного лагеря присутствовала легкая паника, поскольку мне предстоял серьезный поединок. Когда же мы заехали на базу, приехали Анатолий Николаевич Ломаченко, мои тренеры, спарринг-партнеры, все стало на свои места. В какой-то период я просто начал молчать, при этом продолжая делать то, что от меня требовалось. На меня все поглядывали искоса, а я просто молча радовался", — поделился воспоминаниями Усик в интервью Youtube-каналу Boxing.ua.

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Напомню, что 31-летний крымчанин победил Гассиева в решающем поединке WBSS единогласным решением судей. Согласно обнародованным позже записям, Александр выиграл 11 из 12 раундов боя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гассиев надеется на реванш с Усиком.