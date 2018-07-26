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Украина

В сети появилось видео испытания новых снарядов для мощного оружия ВСУ (видео)

10:22 26 июля 2018   216
Артиллерийская система «Гиацинт»
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Петр Порошенко на своей страничке в Facebook показал видео успешных испытаний 152-мм крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт», которые разработал и производит Государственный концерн «Укроборонпром».

Во время стрельб, которые проводились на полигоне в Черниговской области, использовались боевые осколочно-фугасные снаряды. Для оценки баллистических характеристик снарядов задействовали передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО.

«Снаряды будут использоваться для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем — „Гиацинт“, которая имеет большую точность и дальность стрельбы до 30 км. Продолжаем усиливать обороноспособность украинской армии», — сообщил Петр Порошенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вооруженные силы Украины испытывают роботизированный наблюдательно-огневой комплекс «Охотник», который может преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи. Разработчики отмечают, что «Охотник» может нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушки и тому подобное.

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