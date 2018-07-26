Спорт

«Батя в здании»: Усик объяснил свою феерическую фразу после победы над Гассиевым в Москве



После победы над россиянином Муратом Гассиевым (26 побед, 19 из них — нокаутом, 1 поражение) в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который прошел 21 июля в Москве, украинец Александр Усик (15 побед, 11 из них — нокаутом) оригинально отпраздновал на ринге завоевание звания абсолютного чемпиона, четырех поясов WBC, WBA, WBO и IBF, а также трофея Мохаммеда Али.

Взяв у ведущего микрофон, 31-летний крымчанин выкрикнул: «Олимпийский», спасибо! Люди, земляки, и те, кто поддерживает, — спасибо. Москва-2018! Ба-ам!!! Батя в здании!!!"

На вопрос о том, что означает эта фраза, Александр отреагировал с юмором: «Таким образом я передал привет Анатолию Николаевичу Ломаченко. Он же был в здании».

(смотреть с 14:28)

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Напомню, что также непосредственно с ринга Усик бросил вызов британскому тяжеловесу Тони Беллью (30 побед, 20 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья), заявив, что ради этого боя готов подняться в тяжелую весовую категорию.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, какие переживания одолевали Усика перед боем с Гассиевым.