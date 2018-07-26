Племяннику Путина нашли высокую должность в России

Мир

Новость сообщил российский сайт «Ведомости» со ссылкой на материал компании.

Заседание совета директоров «Газпрома» прошло 25 июля. Как сказано, «в заочной форме». В повестке дня был вопрос «Об участии члена правления ПАО «Газпром» М.Е.Путина в попечительском совете общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа». Эта школа была создана в 1998 году как учебное заведение полного дня для детей сотрудников «Газпрома» (за счет средств учредителя).

Известно, что кандидату медицинских наук Михаилу Путину 51 год. Сын двоюродного брата президента родился и вырос в Иваново. Занимал руководящие посты в министерстве здравоохранения, потом 14 лет работал в структурах, связанных с «Газпромом», в том числе был заместителем председателя правления «Согаза» (крупнейший акционер и клиент которого — «Газпром»). В марте этого года родственник Путина вошел также в правление «Газпрома» в качестве заместителя председателя правления компании (избран на пять лет). Он курирует хозяйственное и материально-техническое обеспечение монополии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Путин строит «второй Крымский мост».