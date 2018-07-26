Украина

Осталось несколько дней: сделано громкое заявление по расследованию дел Савченко и Рубана

Заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал сроки завершения следствия по делу главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана, которому вменяют сговор с народным депутатом Савченко с целью захвата власти.

«Надеюсь, в ближайшие 10 дней следствие будет окончено и подозреваемые Рубан и Савченко вместе с защитниками начнут знакомиться с делом. Суд не будет закрытым», — заявил Анатолий Матиос в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

По его словам, расследованием занимается СБУ, а контроль ведет военная прокуратура. «Доказательная база собрана надлежащим путем. Мы в ней уверены. За неполных четыре месяца проделана огромная работа», — добавил главный военный прокурор.

Напомним, что Владимира Рубана был задержан 8 марта на линии разграничения на Донбассе. В его автомобиле, который следовал с оккупированных Россией районов Донецкой области в Киев, нашли оружие и боеприпасы. Ему сообщили о подозрении в подготовке террористического акта и незаконном владении оружием.

Вскоре была задержана и отправлена под стражу народный депутат Украины Надежда Савченко — свое согласие на уголовное преследование дала Верховная Рада 22 марта. Ей инкриминируют подготовку масштабного теракта и государственный переворот.

Полный текст интервью Анатолия Матиоса читайте в газете «ФАКТЫ» и на сайте — Оружие и боеприпасы стали одним из самых ходовых товаров в Украине.

Фото InformNapalm