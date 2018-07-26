Футбол на ТВ 26 июля: где смотреть матч Лиги Европы «Юргорден» — «Мариуполь»

Спорт

В четверг, 26 июля, «Мариуполь» сыграет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против шведского «Юргордена». Поединок пройдет в столице Швеции Стокгольме на одноименном стадионе (вообще он называется Tele2 Arena, но, согласно регламенту Лиги чемпионов и Лиги Европы, в еврокубках нельзя использовать коммерческие названия арен), начало — в 20.00 по киевскому времени (19.00 по местному).

Для обоих клубов предстоящий поединок станет первым в нынешней европейской кампании. И «Мариуполь», и «Юргорден» попали в квалификацию второго по значимости еврокубка благодаря успешным выступлениям в прошлом сезоне национальных чемпионатов: «Юргорден» стал бронзовым призером в Швеции, а «Мариуполь» занял пятое место в украинском первенстве.

В прямой трансляции поединок из Стокгольма покажет телеканал «Футбол 1». Перед поединком (в 19.15) телезрителей ожидает «Студия Live», в которой ведущий и приглашенные эксперты расскажут о последних новостях, а также поделятся своими прогнозами на игру. Аналогичная программа выйдет после окончания матча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» и «Шахтер» начали чемпионат с побед.