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Украина

Добрались до подростков: оккупанты устроили новые обыски в Крыму

11:24 26 июля 2018   34
Обыски в Крыму
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В оккупированном Россией Крыму, в поселке Курское Белогорского района, проходят обыски у несовершеннолетних крымских татар. Обыски проводят сразу по четырем адресам.

Обыски проходят у несовершеннолетних Мустафы Коки, Умера Абдувелиева, Ризвана Сейтхалилова, Сейтумера Асанова, сообщают Крым.Реалии.

Ранее оккупанты провели еще один обыск в селе Холодовка Судакского района у Азиз-Мухаммеда Алиева.

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Всех пятерых несовершеннолетних подозревают в том, что они сняли российский флаг с сельсовета Курского и сожгли в конце июня 2018 года. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК России о надругательстве над государственными символами России.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Крыму принудительно госпитализировали в психиатрическую больницу журналиста и блогера Наримана Мемедеминова, задержанного в марте после обысков в его доме в Симферополе.

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