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Добрались до подростков: оккупанты устроили новые обыски в Крыму
В оккупированном Россией Крыму, в поселке Курское Белогорского района, проходят обыски у несовершеннолетних крымских татар. Обыски проводят сразу по четырем адресам.
Обыски проходят у несовершеннолетних Мустафы Коки, Умера Абдувелиева, Ризвана Сейтхалилова, Сейтумера Асанова, сообщают Крым.Реалии.
Ранее оккупанты провели еще один обыск в селе Холодовка Судакского района у Азиз-Мухаммеда Алиева.
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Всех пятерых несовершеннолетних подозревают в том, что они сняли российский флаг с сельсовета Курского и сожгли в конце июня 2018 года. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК России о надругательстве над государственными символами России.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Крыму принудительно госпитализировали в психиатрическую больницу журналиста и блогера Наримана Мемедеминова, задержанного в марте после обысков в его доме в Симферополе.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”