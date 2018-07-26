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«Ювентус» — «Бавария»: видеообзор матча Международного кубка чемпионов
В рамках Международного кубка чемпионов, который проходит с 21 июля по 11 августа с участием 18 европейских команд, в американской Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в присутствии 32 105 зрителей прошел поединок между чемпионами Италии и Германии — «Ювентусом» и «Баварией» соответственно.
Победу подопечным Массимилиано Аллегри принес дубль 21-летнего нападающего Андреа Фавилли, который на протяжении двух последних сезонов выступал на правах аренды за «Асколи» в Серии «В» (втором по силе дивизионе страны).
Отмечу, что этот матч стал первым для «Старой Синьоры» в международном товарищеском турнире. Что касается «Баварии», то в предыдущем поединке подопечные Нико Ковача, нынешним летом принявшего клуб, обыграли французский «Пари Сен-Жермен» — 3:1.
В других матчах Международного кубка чемпионов зафиксированы следующие результаты: «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Бенфика» (Португалия) — 2:2 (серия пенальти — 3:4), «Манчестер Сити» (Англия) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:2, «Рома» (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:4, «Милан» (Италия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:1 (серия пенальти — 8:9).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинедин Зидан спустя 17 лет возвращается в «Ювентус».
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