Скандал вокруг детского лагеря УПЦ МП: избили журналиста

Происшествия

В Борзне Черниговской области вспыхнул скандал. Священники УПЦ МП сообщили, что три десятка мужчин с символикой партии «Свобода» учинили погром в здании районной администрации, избили главного редактора местной газеты «Вести Борзнянщины» и грозились убить нежинского архиерея.

— Наша епархия организовала для молодежи христианский лагерь на берегу речки Трибун, — рассказал «ФАКТАМ» архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент. — Это вызвало бурю негодования со стороны местных праворадикалов. Они начали угрожать священнослужителям, меня лично обещали повесить. Потом все вместе поехали громить лагерь. К счастью, просчитались со временем: как раз накануне смена закончилась, и все 110 детей, которые там были, разъехались по домам.

В среду, 25 июля, 30 «свободовцев» вломились в здание Борзнянской райадминистрации и пытались напасть на чиновников, в том числе на заместителя председателя администрации Александра Максимова и сотрудников отдела образования Елену Таран и Евгения Тарновского. Как утверждают священнослужители, чиновников обвиняли в том, что те допустили существование такого лагеря. Кроме того, «свободовцы» устроили погром в редакции местной газеты «Весник Борзнянщины», оскорбляли журналистов, разбили голову главному редактору Сергею Блызнюку и под угрозой физической расправы заставили его написать заявление об увольнении.

Главный редактор газеты не обратился в больницу, так как боится расправы со стороны нападавших. А священнослужители собираются обратиться с заявлениями в полицию.

«ФАКТЫ» обратились в партию «Свобода» за комментарием.

— А какая часть этих событий требует дополнительных комментариев? — сказал председатель Черниговской областной организации «Свобода» Денис Попов. — Да, мы принимали участие в пикетировании Борзнянской райгосадминистрации, потому что у них на сайте и в местной газете распространяются пропагандистские материалы антиукраинского характера. Это свидетельствует о коллаборантстве и даже государственной измене.

Факт избиения в партии «Свобода» отрицают.

— Мы побеседовали с чиновниками, которые причастны ко всем этим газетным материалам, объяснили им недопустимость их поведения. Никакого насилия никто не совершал, — подчеркнул Денис Попов.

Спикер Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Сергей Брыль сообщил «ФАКТАМ», что, несмотря на то, что заявление от пострадавших от нападения еще написано не было, полиция зарегистрировала факт правонарушения, опираясь на публикации в прессе. После проведения соответствующей проверки будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о избиении «титушками» херсонского журналиста.