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Том Круз поселился во Флориде с приемными детьми (фото)
Свежий номер журнала People поместил на обложку фотографию Тома Круза. Знаменитому актеру 3 июля исполнилось 56 лет. Тома называют самой таинственной звездой Голливуда, но изданию удалось приоткрыть завесу над личной жизнью актера.
Оказывается, Круз в 2016 году продал свой дом в Беверли-Хиллз. Он получил за него 39 миллионов долларов. Напряженный график съемок не давал актеру возможности подыскать себе новое постоянное жилье.
Бывший дом Круза в Беверли-Хиллз
Но теперь эта проблема решена. Том купил квартиру, если быть точнее — пентхаус, в Клируотере (штат Флорида). Этот город известен тем, что в нем находится штаб-квартира Церкви сайентологии, адептом которой является Круз. Актер поселился всего в паре десятков метров от нее.
Штаб-квартира Церкви сайентологии в Клируотере
Еще один важный момент — с Томом живет его приемный сын Коннор. Молодому человеку 23 года. Круз усыновил его вместе с Николь Кидман, с которой состоял в законном браке с 1990 по 2001 год. У них есть и приемная дочь Белла. Ей 25 лет. Она живет в Лондоне, но теперь стала часто появляться в Клируотере.
Приемные дети Тома Круза и Николь Кидман
Круз признался, что он счастлив. Во Флориде он чувствует себя спокойным и умиротворенным.
Правда, актер ни слова не сказал о своей младшей дочери Сури. Издание сделало вывод, что Том действительно не видится с девочкой длительное время. По некоторым данным, они не встречались с тех самых пор, как Круз развелся с матерью Сури, актрисой Кэти Холмс. Это было в 2012 году. Дочке сейчас 12 лет. Она живет с Кэти.
Холмс ушла от Круза из-за его увлечения сайентологией. Том намеревался отдать Сури в закрытую школу при церкви. Кэти, воспользовавшись отсутствием мужа (актер был на съемках в Исландии), бежала в Нью-Йорк вместе с дочерью.
Есть все основания думать, что и брак с Кидман разрушился из-за сайентологов. Вот только Николь не удалось отстоять Коннора и Беллу. Приемные дети пожелали, чтобы их воспитанием занимался отец. Круз приобщил их к сайентологии.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», в украинский прокат вышел новый фильм с Томом Крузом в главной роли — «Миссия: невыполнима — Фолаут».
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“ — Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»... ”